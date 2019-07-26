شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد حازم إمام وبوطيب من قائمة الزمالك لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة خالد جلال، قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب اليوم الجمعة استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي فى الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز. وتضم قائمة الزمالك كلا من: حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح . Advertisements خط الدفاع: حمدي النقاز و عبد الله جمعه ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد عنتر خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد . ويغيب عن الفريق كل من محمود جنش للإصابة ويوسف أوباما للإيقاف ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمود عبد المنصف لاسباب فنية.

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