شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة ينتظر انتهاء القمة 118 لإقناع محمد إبراهيم بالانضمام للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو مصر المقاصة مباراة القمة التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والمقرر لها الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب فى ختام مسابقة الدورى العام.

ويسعى مصر المقاصة لإقناع محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، عقب مباراة القمة بالانضمام للفريق الفيومى، حيث يمتلك لاعب القلعة البيضاء أكثر من عرض إلا أنه أجل الكشف عن رغبته لما بعد مباراة القمة.

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واختار الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 30 لاعبا للدخول في معسكر مغلق الأحد المقبل بالإسكندرية، ضمن المرحلة الثانية لفترة الإعداد للموسم الكروى الجديد.

واللاعبون المختارون للمعسكر هم: أحمد عادل عبدالمنعم -محمود حمدي - محمد كوكو - بلتاجي سمير لحراس المرمى و أحمد مودي - شريف حازم - محمد دبش - عاصم سعيد - احمد ياسين -احمد صبيحة- حسني فتحي - عصام صبحي - أحمد محسن - هاني سعيد - خالد اوتشو - محمد توني - مصطفى شبيطة - صلاح ريكو - ميدو جابر - اسلام جابر – باولن فوافي - محمد مسعد - شيملس بيكلي - محمد رمضان - صلاح عاشور - عبدالله مجدي - جون انطوي - ايدو موسيس - صلاح امين – محمد دسوقي.