شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على إعارة 3 من السن الأولمبى و2 أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامى 1997 و 1998 الذين يمثلون السن الأولمبى، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبى المنتخب الأولمبى للعب فى المستوى الأول، بما يعود بالنفع الفنى على الفريق الوطني الذى يستعد لمشوار الأولمبياد.

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كما تقرر السماح للأندية أيضا بإعارة لاعبين اثنين من اللاعبين الأجانب ممن تكون عقودهم سارية ولا يوجد أماكن لهم في القائمة حرصا على حقوق الأندية.

ومن المقرر أن تكون تلك الإعارات الخمسة لهذا الموسم فقط كمرحلة انتقالية وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس إدارة شئون اللاعبين.