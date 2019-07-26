سوبر كورة يكشف أول تحرك للزمالك بعد ضياع الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق مسئولو الزمالك الزمن لإبرام أكبر عدد ممكن من الصفقات الصيفية خلال الفترة الحالية، بعدما أخفق الفريق الأبيض فى استعادة لقب الدوري للموسم الحالي 2018 / 2019، والذى انتقل إلى الغريم التقليدي الأهلي، رغم أن الزمالك كان الأقرب لحصد اللقب، ولكن تراجع نتائجه فى الفترة الأخيرة وانتفاضة أبناء الجزيرة ساهم في الإبقاء على الدرع بالقلعة الحمراء.
ولم يتمهل مسئولو الزمالك كثيرا بعد ضياع الدرع، وجاءت تحركاته سريعة وقبل انتهاء الموسم الحالي، فى طريقه لتدعيم صفوفه بأكثر من صفقة في الميركاتو الصيفي الحالي، لسد العجز في صفوفه خاصة في الهجوم والوسط الهجومي ومركز الظهير الأيسر وحراسة المرمى.
ويرصد "سوبر كورة" أبرز صفقات الزمالك التي حسمها أو يتفاوض على حسمها في الميركاتو الصيفي الحالي في التقرير التالي:
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