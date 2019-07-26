شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة شباب الفراعنة مع فرنسا.. تعرف على السجل الذهبى لكرة اليد المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر لكرة اليد تحت 21 عاما لمواجهة مهمة عندما يلتقى نظيره الفرنسى فى السادسة مساء غد السبت، ضمن مباريات المربع الذهبى من بطولة العالم للناشئين المقامة حاليًا فى إسبانيا.

ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق نتائج مذهلة بالنسخة الحالية للمونديال، وأصبح شباب الفراعنة أول منتخب غير أوروبى فى تاريخ بطولات العالم يفوز بجميع مبارياته بدور المجموعات والستة عشر والثمانية بمجموع 7 مباريات، وحقق المنتخب المصرى الفوز فى الدور التمهيدى على أستراليا بنتيجة ( 44- 17) ونيجيريا (47- 30)، واكتسح العملاق السويدى بنتيجة (32-22)، ثم كوريا الجنوبية بنتيجة ( 38- 36 ) وحقق فوزا تاريخيا على فرنسا بنتيجة (37 - 32)، وفى دور الـ16 تغلب على صربيا ( 30 - 29)، قبل ان يخطف النرويج فى دور الثمانية بنتيجة ( 29-27 ).

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كما يعتبر فراعة اليد أول منتخب غير أوروبى يسجل أكثر من 250 هدفاً فى تاريخ بطولات العالم.

وتاريخياً، حقق منتخبنا الوطنى إنجازا كبيرا عندما تصدر مجموعته للمرة الأولى فى نسخة 1993 وحقق اللقب الوحيد فى تاريخه بالبطولة التى أقيمت بالقاهرة، والثانية فى نسخة 1999 فى قطر وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويحلم عشاق كرة اليد المصرية فى مواصلة منتخب الشباب رحلته بنجاح والتتويج ببطولة العالم لتسجيل إنجاز جديد يضاف لسجل نجاحات كرة اليد المصرية.