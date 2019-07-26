شباب الطائرة يهزمون المغرب فى بطولة العالم بالبحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب شباب الكرة الطائرة على نظيره المغربى بنتيجة 3 /1 فى إطار تحديد المراكز من الـ13 وحتى الـ16 ببطولة العالم المقامة فى البحرين. ونجح منتخب شباب الطائرة فى تحقيق الفوز على كل من، بورتريكو3 /2 وكندا 3 /1 فى لقاءات تحديد المراكز. Advertisements وشهد الدور الأول خسارة الفراعنة فى جميع لقاءاته ضمن منافسات المجموعة الثانية أمام الأرجنتين وكوبا وكوريا الجنوبية. واستعد منتخبنا الوطنى بقيادة مديره الفنى حسام عبد العزيز لهذه البطولة بمعسكر مغلق فى بولندا.

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