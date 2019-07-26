شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بيكيتى سيلفا أولى صفقات الإسماعيلى مع منتخب غينيا بيساو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد بيكيتى سيلفا، الوافد الجديد للإسماعيلى، أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل سعى مسئولى الدراويش لتدعيم خطوطه المختلفة استعدادا للموسم الكروى الجديد 2019 / 2020.

وكانت اللجنة الفنية بالدراويش قد منحت الضوء الأخضر لمجلس إدارة النادى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لضم اللاعب بعدما تابعت مستواه الذى قدمه مع منتخب غينيا بيساو خلال مشاركته بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الآونة الأخيرة.

ولعب بيكيتى ضمن صفوف ”دجورتوس” خلال منافسات المجموعة السادسة بالكان التى كانت على ملعب الإسماعيلية وضمت منتخبات الكاميرون وغانا وبنين.

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واستطاع اللاعب أن يحقق ”رجل المباراة” خلال مواجهة منتخب بلاده ضد نظيره البنينى فى ثانى جولاتهما بالبطولة الأفريقية.

الإسماعيلى هو ثانى المحطات العربية للاعب، حيث سبق ولعب ضمن صفوف الشعلة السعودى لمدة 6 أشهر بداية من يناير 2019، بعدما خاض العديد من التجارب مع مختلف الأندية البرتغالية، وهى سبورتنج براجا وجل فيسنتى وكويمبرا بجانب فاريزى الأيطالى، الأمر الذى أدى إلى انضمامه للمنتخب البرتغالى تحت 20 عاما قبل أن يلعب لمنتخب بلاده الأول فى السنوات الأخيرة.

وفى يوم 13 أكتوبر عام 2015 كانت أولى مبارياته الدولية مع منتخب غينيا بيساو ولعب ضمن صفوفهم 17 مباراة فى العديد من المحافل المختلفة من ضمنهم مشاركته فى مونديال أفريقيا بالجابون 2017 بالإضافة إلى مصر 2019.