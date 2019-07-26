الفيفا: بطولة كأس العالم للأندية تنطلق 11 ديسمبر المقبل

زيورخ - وكالات - الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، أن النسخة قبل الأخيرة من كأس العالم للأندية، وفقا لصيغتها الحالية، والتي تضم سبعة فرق، ستنطلق في قطر في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يقام النهائي بعدها بعشرة أيام.

وذكر الفيفا، في وقت سابق، أنه سيحدث البطولة لتشمل 24 فريقا بداية من 2021، على أن تستضيف قطر آخر نسختين وفقا للنظام القديم كبطولتين تجريبيتين قبل استضافتها كأس العالم 2022.

وتأكدت مشاركة ثلاثة فرق فقط في نسخة هذا العام، وهم ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة وهو بطل الأوقيانوس.‭

وسيعتمد تحديد الفريق الذي يمثل قطر على نتائج دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية.

وذكر الفيفا في بيان “لو فاز فريق قطري باللقب (القاري) فإنه سيتأهل مباشرة للدور الثاني.. بينما سيتأهل وصيف البطل لخوض

المباراة الافتتاحية أمام هينجين سبورت في 11 ديسمبر. ولو كان الفائز بلقب دوري أبطال آسيا من خارج قطر، سيخوض السد حامل لقب دوري نجوم قطر المباراة الافتتاحية أمام هينجين سبورت”.

وسيتم تحديد الفرق التي ستمثل أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية في الأشهر المقبلة.

وستسحب قرعة مباريات الدور الثاني وقبل النهائي في مقر الفيفا في زوريخ يوم 16 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وسيخوض ليفربول البطولة من الدور قبل النهائي، وسيلتقي مع أحد الفائزين في الدور الثاني في 18 ديسمبر.