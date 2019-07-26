شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «خليك رياضي» تبدأ فعالياتها من القاهرة والإسكندرية وأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة «خليك رياضي- Be Fit»، والتي ينظمها الاتحاد المصري لـ«ستريت وورك أوت –رياضة الشارع»، ستبدأ من محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان، على أن تستكمل لاحقاً في باقي محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه تم تحديد عددا من المناطق والميادين والحدائق العامة، بالتعاون مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومع محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان.

وتتضمن القاهرة حديقة الحرية بالزمالك، وحديقة الطفل بمكرم عبيد، وحدائق ١٥ مايو، وحديقة الأزهر، أما محافظة الإسكندرية شملت جزء من منطقة بئر مسعود بحي المنتزة، وحديقة لوران، وجزء من حديقة بيرم التونسى بمنطقة الشاطبي، وحديقة الجندي المجهول بالمنشية، وشملت محافظة أسوان حديقة فندق شيراتون.

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ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر لكل من وزير التنمية المحلية والسادة محافظي القاهرة والإسكندرية وأسوان على التعاون والجهد المبذول، من أجل نشر الرياضة في الميادين والحدائق العامة لكل المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وتهدف مبادرة «خليك رياضي» إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، من خلال عمل «جيم مفتوح» في كافة الحدائق والميادين العامة بمصر، وتنظيم مهرجانات رياضية لممارسة الرياضات البدنية في الشارع، للتشجيع على ممارسة الرياضة، دون تحمل أعباء مالية، خاصة في ظل ارتفاع اشتراكات الأندية.

وتنفذ المبادرة بالتعاون مع الاتحاد المصري «ستريت وورك أوت» «رياضة الشارع«، برئاسة إسلام قرطام.

وستريت وورك أوت عبارة عن رياضة تتخطى الغرف والقاعات المغلقة لتمارس في الهواء الطلق في الأماكن العامة «الحدائق.. الميادين.. الكورنيش»، خاصة أن أدواتها بسيطة ونالت إعجابا وإقبالا كبيرين من الشباب، وهى عبارة عن رياضة بدنية ونشاط حركي، بتمارين تساعد على تطوير اللياقة البدنية، والبناء العضلي والصحة بشكل عام، بحيث يستغل وزن جسم المتدرب في تقوية عضلاته ولياقته البدنية.