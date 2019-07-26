شكرا لقرائتكم خبر عن إراحة طارق حامد من مران الزمالك.. وإبراهيم يشكو من آلام بالقدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حصل طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية، الخميس، بإذن من الجهاز الفني.
يأتي ذلك في الوت الذي اشتكى فيه محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق، من آلام في القدم، بعد مشاركته في مباراة الإسماعيلي، الأربعاء، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلي مساء الأحد المقبل في ختام الدوري الممتاز على استاد برج العرب في الإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر إراحة طارق حامد من مران الزمالك.. وإبراهيم يشكو من آلام بالقدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.