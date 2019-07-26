شكرا لقرائتكم خبر عن إراحة طارق حامد من مران الزمالك.. وإبراهيم يشكو من آلام بالقدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حصل طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية، الخميس، بإذن من الجهاز الفني.

يأتي ذلك في الوت الذي اشتكى فيه محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق، من آلام في القدم، بعد مشاركته في مباراة الإسماعيلي، الأربعاء، ولم يشارك في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلي مساء الأحد المقبل في ختام الدوري الممتاز على استاد برج العرب في الإسكندرية.