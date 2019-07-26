شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك: مواجهة الأهلي بداية تصحيح المسار.. سنفوز بالقمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تعاهد لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في اجتماعهم بالجهاز الفني بقيادة خالد جلال، على تصحيح المسار في الفترة المقبلة.
ووفقا للموقع الرسمي للنادي، فإن لاعبي الزمالك أكدوا خلال الجلسة التي عقدها الجهاز الفني، الخميس، أن مباراة الأهلي المقبلة ستكون بداية تصحيح المسار بحصد الثلاث نقاط والفوز بالقمة.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلي مساء الأحد المقبل، في ختام الدوري الممتاز على استاد برج العرب في الإسكندرية.
وحصد الأهلي لقب البطولة بفوزه على المقاولون في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، فيما نال الزمالك المركز الثاني وضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.
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