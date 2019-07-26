كومان: أتمنى انتقال ساني إلى بايرن

أعرب الفرنسي كينجسلي كومان، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن أمله في انتقال اللاعب الألماني الدولي ليروا ساني إلى صفوف بايرن مشيرا إلى أنه لاعب رائع سيفيد الفريق كثيرا.
وأوضح كومان /23 عاما/ ، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة أنه يتمنى انتقال ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن.
وكشف بايرن حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) منذ فترة طويلة عن رغبته في ضم ساني كما ذكرت بعض التقارير أن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي في بايرن دخل في مفاوضات مع النادي الإنجليزي بهذا الشأن.
وقال الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي : "على ساني أن يقرر. إذا رغب في الرحيل عن مانشستر ، يمكنه ذلك ، ولكننا سنشعر بالحزن".
ويرتبط ساني مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2021 كما حاول النادي في الآونة الأخيرة ربط اللاعب بعقد يمتد لفترة أطول.
ورغم هذا ، وفي ظل قواعد اللعب المالي النظيف التي يطبقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ، يقع النادي تحت ضغط شديد يجعله بحاجة إلى الحصول على عائدات مالية من بيع لاعبين خلال سوق الانتقالات.
وكان بايرن دعم خط دفاعه بالتعاقد مع الفرنسيين لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافار.
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