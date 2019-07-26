شكرا لقرائتكم تدريبات لطلائع الجيش في الجيم بمعسكر الاسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخصص البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش التدريبات الصباحية لفريقه بمعسكره المغلق بالاسماعيلية للتدريب فى الجيم بينما تقام التدريبات المسائية يومياً فى الملعب فى محاولة لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للموسم الجديد .

ويقيم طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالاسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو الحالى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى وديًا فى 31 يوليو الحالى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس حتى 8 من نفس الشهر.

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وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهى: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.