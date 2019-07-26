شكرا لقرائتكم محسن صالح عن تتويج الأهلي بالدوري: البطولة الأغلى فى تاريخ "القلعة الحمراء"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى محسن صالح نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق على فوز الفريق الأحمر ببطولة الدوري للمرة 41 فى تاريخها.

علق محسن صالح على تتويج الأهلي عبر تويتر : "حصلت علي البطوله مع الاهلي لاعبا ومدربا والان مشجعا..هذه كانت الاصعب والأغلي..الاهلي عاد بعد ان اعتقد الجميع أنه لن يعود..عاد متجاوزا كل التجاوزات متمسكا بالمبادئ والأخلاقيات متخطيا كل الصعوبات مستغلا كل الإخفاقات منتصرا علي كل التحديات..عاد لأن الاداره علم وفن وذوق ونكران ذات".

حصلت علي البطولة مع الاهلي لاعبا ومدربا والان مشجعا..هذه كانت الاصعب والأغلي..الاهلي عاد بعد ان اعتقد الجميع أنه لن يعود..عاد متجاوزا كل التجاوزات متمسكا بالمبادئ والأخلاقيات متخطيا كل الصعوبات مستغلا كل الإخفاقات منتصرا علي كل التحديات..عاد لأن الاداره علم وفن وذوق ونكران ذات..

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— Mohsen Saleh (@MohsenSaleh) July 26, 2019

وحسم الأهلي لقب الدورى موسم 2018- 2019 بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوّج الأحمر باللقب رقم 41 فى تاريخه والمرة الرابعة على التوالي.

وتوج النادى الأهلى بالدورى الممتاز للمرة الـ 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ورفع رصيده الى 77 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك ويتبقي مباراة واحدة بين القطبين الأحد المقبل.