ماذا قدم بيكيتي سيلفا قبل الانضمام للدراويش ؟...

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جدة - عمرو شويل يستعرض "الخليج 365" مشوار بيكيتى سيلفا الوافد الجديد للإسماعيلى، والذى يعد أول صفقات الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، فى ظل سعى مسئولى النادى لتدعيم خطوطه المختلفة إستعدادا للموسم الكروى الجديد 2019 / 2020.

وجاء قرار التعاقد مع اللاعب الغيني، بناء على رغبة اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، التى طلبت من مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لضم اللاعب، بعد متابعتها لأداء اللاعب مع منتخب غينيا بيساو، خلال مشاركته بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة الأخيرة .

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وخاض بيكيتى سيلفا مباريات المجموعة السادسة بالكان التى كانت على ملعب الإسماعيلية وضمت منتخبات الكاميرون وغانا وبنين، حيث استطاع أن يحقق جائزة "رجل المباراة" خلال مواجهة منتخب بلاده ضد نظيره البنينى فى ثانى جولاتهما بالبطولة الأفريقية .

وسبق لـ سيلفا أن ولعب ضمن صفوف الشعلة السعودى لمدة 6 أشهر بداية من يناير 2019، بعدما خاض العديد من التجارب مع مختلف الأندية البرتغالية، وهم سبورتنج براجا، وجل فيسنتى، وكويمبرا، بجانب فاريزى الأيطالى، الأمر الذى أدى إلى إنضمامه للمنتخب البرتغالى تحت 20 عاما قبل أن يلعب لمنتخب بلاده الأول فى السنوات الأخيرة.

وفى يوم 13 أكتوبر عام 2015 كانت أولى مبارياته الدولية مع منتخب غينيا بيساو ولعب ضمن صفوفهم 17 مباراة فى العديد من المحافل المختلفة من ضمنهم مشاركته فى مونديال أفريقيا بالجابون 2017 بالإضافة إلى مصر 2019.