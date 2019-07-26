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شكرا لقرائتكم 48 ساعة تركيز نفسي وبدني للاعبي الأهلي والجهاز الفني استعدادا للقمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي إن كل الاحتفالات انتهت أمس وبداية من اليوم الجمعة نعيش حالة من التركيز تستمر 48 ساعة قبل مواجهة الزمالك.
وأوضح أن الجهاز الفني يكثف جلساته الفنية والنفسية مع اللاعبين؛ لتجهيز الجميع لمباراة الزمالك التي يسعى الأهلي فيها لتحقيق الفوز واستمرار الانتصارات.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعبين يدركون جيدا أهمية المباراة على الصعيد التاريخي والجماهيري والرقمي بعد حسم الدوري رسميًا لصالحنا، والجهاز الفني لديه ثقة كاملة في جميع اللاعبين لتقديم عرض مشرف يليق بحامل اللقب وبطل الدوري في نسخته الحالية لموسم 2019.
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