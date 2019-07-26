شكرا لقرائتكم تدريبات تكتيكية للانتاج الحربي في فترة الاعداد للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الفنى للانتاج الحربى بقيادة مختار مختار المرحلة الثانية من فترة الاعداد للموسم الجديد والتى ترتكز على الاهتمام بالنواحى الفنية والتدريبات التكتيكية بعد رفع اللياقة البدنية للاعبين فى المرحلة الاولى بالتدريب على فترتين .

ويستمر معسكر الانتاج الحربى بمدينة شرم الشيخ حتى الثالث من أغسطس المقبل .

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ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق ، وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك .

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.