شكرا لقرائتكم الأهلي يستعد بالقوبة الضابة لمواجهة الزمالك فى القمة 118... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق مكتمل الصفوف في مباراة الزمالك القادمة باستثناء اللاعبين المصابين شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك بالقمة 118 مساء بعد غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميًا بعد الفوز على المقاولون أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد، ورفع رصيده من النقاط إلى 77 نقطة متفوقا بخمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.
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