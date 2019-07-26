شكرا لقرائتكم فيتوريا وكوزمين يكسبان الجماهير بالنتائج و"عضوية الشرف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صنع المدربان البرتغالي روي فيتوريا والروماني أولاريو كوزمين الكثير من المنجزات مع النصر والهلال على التوالي، قبل أن يكسبا قلوب جماهير نادييهما بالحصول على "عضوية الشرف".

وأعلن النصر فجر يوم الأربعاء أن مدربه البرتغالي روي فيتوريا بات عضواً شرفياً ذهبياً بحسب التنظيم الجديد الصادر من الهيئة العامة للرياضة، ودفع مبلغ 100 ألف ريال، خلال تواجده في البرتغال للإشراف على إعداد الفريق لمنافسات الموسم المقبل.

واستطاع فيتوريا قلب الطاولة على الغريم التقليدي الهلال الذي كان يتصدر الدوري بفارق مريح عند وصول مدرب بنفيكا السابق إلى السعودية شهر يناير الماضي، وتوج بطلاً للدوري مع النصر منتصف مايو بفارق نقطة عن الهلال، كما بلغ ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخ النادي الأصفر، ونصف نهائي كأس الملك قبل الخسارة أمام اتحاد جدة 4-2.

وألغت الهيئة العامة للرياضة النظام القديم المعروف بعضوية الشرف واستبدلته بنظام العضوية الذهبية أو العادية، وأصبح فيتوريا أول عضو شرف ذهبي بعدما كان كوزمين وبيتوركا قد حصلا على العضوية الشرفية بالنظام السابق.

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وكان الروماني كوزمين قد حصل على عضوية الشرف بنادي الهلال قبل نحو 11 عاماً إبان إشرافه على الأزرق أواخر العقد الماضي في فترة سيطر بها الأزرق على البطولات المحلية.

وحقق كوزمين مع الهلال بطولة الدوري وكأسي ولي العهد، لكن حصوله على "عضوية الشرف" بالنادي العاصمي زادت من شعبيته لدى مدرج الأزرق الذي ما زال يعتبره واحداً من أفضل المدربين الذين مروا على الهلال بالرغم من مرور 11 عاماً على رحيله.

وما زال كوزمين مرتبطاً بالهلال، وكثيراً ما التقطته عدسات الكاميرات وهو يحتضن اللاعبين الذين كانوا تحت إشرافه، خلال مواجهاته الآسيوية مع الفرق التي دربها أمام الهلال.

ومنحت إدارة الاتحاد العضوية الشرفية للروماني فيكتور بيتوركا في يوليو 2015، بعدما قررت إقالته "المرة الأولى"، وعاد بعدها بفترة قصيرة إلى تدريب الفريق ولم يستمر أكثر من نصف موسم.