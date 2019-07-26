شكرا لقرائتكم ريال مدريد وأتلتيكو يتواجهان للمرة الأولى خارج أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنفق أتلتيكو مدريد أكثر من 243 مليون يورو هذا الصيف وجنى في الوقت نفسه خلالها أكثر من 300 مليون يورو بعد تعاقده مع 7 لاعبين على رأسهم البرتغالي الشاب جواو فيلكس من بنفيكا إذ وصلت قيمته إلى 120 مليون يورو ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ الروخي بلانكوس.

ورحل عن النادي العاصمي أبرز نجومه بمبالغ فائقة وهم الثلاثي أنطوان غريزمان ولوكاس هيرنانديز ولاعب الوسط رودري لاعب مانشستر سيتي الجديد.

وأتت انتفاضة أتلتيكو مدريد أملا في إعادة ترتيب الأوراق سعيا نحو لقب دوري إسباني غائب منذ 5 مواسم فهو من أنهى الليغا بفارق 11 نقطة خلف البطل برشلونة.

وشهدت خطة الأرجنتيني سيميوني الإعدادية معسكرا تدريبيا أول في مدينة سيجوفيا الإسبانية ليتم السفر بعدها إلى الولايات المتحدة وخوض غمار ثلاث مباريات ودية، حيث فاز أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح على منافسه ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي، كما ستشهد مدينة نيويورك في 26 من الشهر الجاري أول ديربي بين أتلتيكو والريال خارج أوروبا قبل أن يواجه بعدها بخمسة أيام نجوم الدوري الأميركي.

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ورابع مباريات أتلتيكو الودية فستكون في المكسيك بداية أغسطس المقبل أمام أتلتيكو دي سان لويس ليواجه في العاشر من ذات الشهر في مسقط رأسه نادي يوفنتوس الإيطالي قبل انطلاقة الدوري الإسباني.

وفي الجانب الآخر قام ريال مدريد الإسباني بتدعيم صفوفه بست صفقات أبرزها إيدين هازارد ولوكا يوفيتش بقيمة وصلت إلى 360 مليون يورو واستقبل في خزينته 40 مليون يورو قيمة بيع ماركوس يورنتي إلى أتلتيكو مدريد.

وبدأت الاستعدادات داخل ريال مدريد في العاصمة الإسبانية في الثامن من يوليو، قبل أن تكون كندا محطتهم التدريبية الثانية ومنها إلى لولايات المتحدة والخسارة أمام بايرن ميونخ ثم تجاوز أرسنال وديا بركلات الترجيح في لقاء شهد إصابة أسينسيو الذي قد يغيب لسبعة أشهر عن الملاعب.

وسيكون الموعد المقبل مع ديربي مدريد في نيويورك ليطير بعدها الريال إلى ألمانيا للعب أمام توتنهام الإنجليزي في 30 من الشهر الجاري.