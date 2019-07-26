شكرا لقرائتكم الريال يعلن إصابة ميندي بتمزق عضلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض ريال مدريد الإسباني لضربة أخرى بعدما أعلن يوم الخميس أن لاعبه الجديد الدولي الفرنسي فيرلان مندي تعرض لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، لينضم بذلك الى ابراهيم دياز وماركو أسينسيو الذي يواجه احتمال الغياب عن كامل الموسم المقبل.

وقال النادي الملكي في بيان أنه "بعد الفحوص التي أجريت اليوم للاعبنا فيرلان مندي من قبل الطواقم الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في القسم الأمامي للفخذ الأيمن".

ومن المتوقع أن يغيب إبن الـ24 عاما الذي انتقل في أوائل الشهر الحالي إلى ريال مدريد من ليون مقابل 48 مليون يورو، بين ثلاثة وأربعة أسابيع بحسب صحيفة "أس" الرياضية، ولن يتمكن من العودة الى الفريق قبل المرحلة الثانية من الدوري المحلي ضد بلد الوليد في 24 أغسطس على أقل تقدير.

وسبق لفريق المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان أن خسر جهود دياز في منتصف الشهر الحالي خلال معسكره في مونتريال وسيغيب عن الملاعب بين أربعة وخمسة أسابيع، فيما تعرض للضربة الأقسى قبل يومين بعد اصابة أسينسيو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مباراة ودية ضد أرسنال الإنجليزي، وقد لا يشارك مع الفريق هذا الموسم إذ يحتاج بين 6 الى 8 أشهر للتعافي بحسب وسائل إعلام إسبانية.