شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد اكتمال صفوف الفريق قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق مكتمل الصفوف فى مباراة الزمالك القادمة باستثناء اللاعبين المصابين شريف إكرامى وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود.

وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي سيستعيد خدمات ياسر إبراهيم مدافع الفريق فى مباراة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف الذى أدى إلى غيابه عن مباراة المقاولون بسبب حصوله على 3 إنذارات، مؤكدًا أن اللاعب تحت تصرف الجهاز الفنى وتبقى مشاركته فى مباراة القمة، وفقا للرؤية الفنية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء بعد غدٍ الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز الذي توج به الأهلي رسميًا بعد الفوز على المقاولون أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد، ورفع رصيده من النقاط إلى 77 نقطة متفوقا بخمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه.