تعرف على نتائج المصريين فى بطولة هونج كونج المفتوحة لناشئى الاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمنت مصر أكثر من ميدالية ذهبية فى بطولة هونج كونج المفتوحة لناشئى الاسكواش، بعد تأهل أكثر من لاعب ولاعبة إلى المباراة النهائية من البطولة. ففى منافسات الفتيات تحت سن 13 سنة، تأهلت أمينة عرفى وجنى جلال للمباراة النهائية . وجاءت باقى نتائج المصريين فى البطولة كالتالي: 1ـ منافسات الأولاد تحت 15 سنة

1ـ منافسات الأولاد تحت 15 سنة كريم التركى وعمر سعيد صبحى ضمنا لمصر ثانى ميدالية ذهبية بعد تأهلهما للمباراة النهائية للبطولة. منافسات الأولاد تحت 13 سنة:

منافسات الأولاد تحت 13 سنة: تأهل يوسف سالم إلى المباراة النهائية للبطولة بعد تحقيقه لمفاجآة كبيرة بالفوز على المصنف الأول مواطنه محمد زكريا في مباراة نصف النهائي بنتيجة 3-0. منافسات الأولاد تحت 11 سنة:

منافسات الأولاد تحت 11 سنة: تأهل ياسين قريطم إلي الدور نصف النهائي بعد فوزه على الماليزي نعيم عقيل مرزا في مباراة ربع النهائي بنتيجة 3-0 . ويلتقي بذلك ياسين قريطم مع مواطنه المصري آدم حول . Advertisements كما تأهل سيف بلال إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على لاعب هونج كونج جيت إيزاك وونج بنتيجة 3-1. منافسات البنات تحت 15 سنة:

منافسات البنات تحت 15 سنة: تأهلت هنا اسماعيل إلي الدور نصف النهائي للبطولة لتواجه مواطنتها فيروز أبوالخير التي فازت على لاعبة هونج كونج شينج شنج بيك بنتيجة 3-1 في ربع النهائي. كما تأهلت زينة زين الدين إلي الدور نصف النهائي بعد فوزها في مباراة ربع النهائي على لاعبة هونج كونج ماريكو تام تشو بنتيجة 3-1. منافسات البنات تحت 11 سنة

منافسات البنات تحت 11 سنة تأهلت جنى حسام إلي الدور نصف النهائي بعد فوزها على لاعبة هونج كونج هيلين تانج في مباراة ربع النهائي بنتيجة 3-0 . كما تأهلت مايا مندور إلي الدور نصف النهائي بعد فوزها على لاعبة هونج كونج شان ليونج تزي في ربع النهائي بنتيجة 3-0 .

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