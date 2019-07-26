فيديو.. 55 هدفا رصيد الأهلى فى بطولة الدورى العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بطولة الدورى هذا الموسم تتويج النادى الأهلى باللقب للمرة الـ 41 فى تاريخه، بعد الفوز على المقاولون فى الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى بثلاثية مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 77 مواصلا تصدره لقمة البطولة المحلية.
واستطاع الـ20 لاعبا بالأهلى تسجيل 55 هدفا بالبطولة ساهمت بشكل كبير فى التتويج باللقب فى مختلف المراكز.نرصد فى التقرير التالى كل أهداف الأهلى خلال الموسم
هدف على معلول فى المقاولون
هدف معلول فى المصرى
هدف معلول فى حرس الحدود
هدف معلول فى سموحة
هدف معلول فى دجلة
هدف معلول فى الاتحاد
هدف معلول فى الجيش
هدف ازارو فى الاسماعيلى
هدف ازارو فى النجوم
هدف ازارو فى الجيش
هدف ازارو فى المقاصة
هدف ازارو فى بيراميدز
هدف ازارو فى المصرى
هدف مروان محسن فى انبى
هدف مروان محسن فى بتروجت
هدف مروان محسن فى النجوم
ثنائية الاهلى فى الجيش
هدف مروان محسن فى الاتحاد
هدف الشحات فى المقاصة
هدف الشحات فى انبى
هدفى الشحات فى المقاولون
هدف اجاى فى بتروجت
هدف اجاى فى الداخلية
هدف اجاى فى انبى
هدف اجاى فى المقاصة
هدف احمد الشيخ فى الداخلية
هدف احمد الشيخ فى الجونة
هدف الشيخ امام بتروجت
هدف أيمن أشرف فى إنبى
هدف أيمن أشرف فى الداخلية
هدف رمضان صبحى فى المقاصةهدف صبحى فى النجوم
هدف محمد شريف فى الاسماعيلىهدف محمد شريف فى الاتحاد
هدف عمرو السولية فى الانتاج
هدف السولية فى دجلة
هدف صلاح محسن فى دجلة
هدف صلاح محسن فى حرس الحدود
هدف ناصر ماهر فى الجونة
هدف كوليبالى
هدف محمد هانى فى الداخلية
هدف حمدى فتحى فى المقاصة
هدف حمدى فتحى فى الحرس
هدف كريم نيدفيد فى بتروجت
هدف نيدفيد فى الجونة
هدف صالح جمعة فى المصرى
هدف صالح جمعة فى الاتحاد
هدف جيرالدو فى الداخلية
هدف جيرالدو فى بتروجت
هدف جيرالدو فى سموحة
هدف مؤمن زكريا فى النجوم
هدف وليد سليمان فى الجونة
هدف أحمد على لاعب الجونة وهدف فى مرماه
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