فيديو.. 55 هدفا رصيد الأهلى فى بطولة الدورى العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بطولة الدورى هذا الموسم تتويج النادى الأهلى باللقب للمرة الـ 41 فى تاريخه، بعد الفوز على المقاولون فى الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى بثلاثية مقابل هدف، ليصل إلى النقطة 77 مواصلا تصدره لقمة البطولة المحلية. واستطاع الـ20 لاعبا بالأهلى تسجيل 55 هدفا بالبطولة ساهمت بشكل كبير فى التتويج باللقب فى مختلف المراكز. نرصد فى التقرير التالى كل أهداف الأهلى خلال الموسم هدف على معلول فى المقاولون هدف معلول فى المصرى هدف معلول فى حرس الحدود هدف معلول فى سموحة هدف معلول فى دجلة هدف معلول فى الاتحاد هدف معلول فى الجيش هدف ازارو فى الاسماعيلى هدف ازارو فى النجوم هدف ازارو فى الجيش هدف ازارو فى المقاصة هدف ازارو فى بيراميدز هدف ازارو فى المصرى هدف مروان محسن فى انبى هدف مروان محسن فى بتروجت هدف مروان محسن فى النجوم ثنائية الاهلى فى الجيش هدف مروان محسن فى الاتحاد هدف الشحات فى المقاصة هدف الشحات فى انبى هدفى الشحات فى المقاولون هدف اجاى فى بتروجت هدف اجاى فى الداخلية Advertisements هدف اجاى فى انبى هدف اجاى فى المقاصة هدف احمد الشيخ فى الداخلية هدف احمد الشيخ فى الجونة هدف الشيخ امام بتروجت هدف أيمن أشرف فى إنبى هدف أيمن أشرف فى الداخلية هدف رمضان صبحى فى المقاصة هدف صبحى فى النجوم هدف صبحى فى النجوم هدف محمد شريف فى الاسماعيلى هدف محمد شريف فى الاتحاد هدف محمد شريف فى الاتحاد هدف عمرو السولية فى الانتاج هدف السولية فى دجلة هدف صلاح محسن فى دجلة هدف صلاح محسن فى حرس الحدود هدف ناصر ماهر فى الجونة هدف كوليبالى هدف محمد هانى فى الداخلية هدف حمدى فتحى فى المقاصة هدف حمدى فتحى فى الحرس هدف كريم نيدفيد فى بتروجت هدف نيدفيد فى الجونة هدف صالح جمعة فى المصرى هدف صالح جمعة فى الاتحاد هدف جيرالدو فى الداخلية هدف جيرالدو فى بتروجت هدف جيرالدو فى سموحة هدف مؤمن زكريا فى النجوم هدف وليد سليمان فى الجونة هدف أحمد على لاعب الجونة وهدف فى مرماه

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