شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح عن تتويج الأهلى بالدورى: "البطولة الأصعب والأغلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى محسن صالح، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، بتتويج النادى الأهلى ببطولة الدورى للمرة 41 فى تاريخه. وكتب محسن صالح عبر تويتر، "حصلت على البطولة مع الأهلي لاعبا ومدربا والآن مشجعا.. هذه كانت الأصعب والأغلي.. الأهلي عاد بعدما اعتقد الجميع أنه لن يعود..عاد متجاوزا كل التجاوزات متمسكا بالمبادئ والأخلاقيات متخطيا كل الصعوبات مستغلا كل الإخفاقات منتصرا على كل التحديات.. عاد لأن الاداره علم وفن وذوق ونكران ذات".

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