شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز الطبى بالإسماعيلى يعتذر عن استكمال مهمته مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، باعتذار رسمى لمجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان عن استكمال مهمته مع الفريق الأول.

وجاء اعتذار الشامى تزامنا مع انتهاء الموسم الكروى الحالى للنادى الإسماعيلي، والذى أنهى الموسم الكروى فى المركز السابع برصيد 43 نقطة، ومنح محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى راحة للاعبيه لمدة أربعة أيام عقب مواجهة الزمالك على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل استعداداً للموسم الجديد الذى سيشارك فيه الفريق الأًصفر فى ثلاثة بطولات هى البطولة العربية والدوري وكأس مصر.

يذكر أن الإسماعيلي تلقى الهزيمة في المباراة الأخيرة له امام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.