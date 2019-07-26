شاهد.. حصة تدريب لحسام غالى وزوجته لميس فى الجيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسام غالى، نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة بالفريق الأول لنادى الجونة، صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، خلال أدائه بعض التدريبات الصباحية فى صالة الجيم، بصحبة زوجته لميس أبو الفتوح وعلق عليها قائلا، "أتدرب مع حبيبتى".
وكان فريق الجونة قد انتزع نقطة ثمينة من نادى الزمالك فى آخر مباريات الفريق الساحلي بالدوري العام، بعد التعادل بهدفين لمثلهما في مباراة مثيرة حتى الثواني الأخيرة.
واختتم الجونة العائد، إلى دورى الأضواء والشهرة خلال الموسم الجارى، مسابقة الدوري العام، فى المركز الـ 14 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة جمعها الفريق من 8 انتصارات و14 تعادل و 12 هزيمة .
الكابيتانو
حسام غالي وزوجته
حسام غالي
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