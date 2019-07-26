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شكرا لقرائتكم خبر عن تألق الشناوى فى الأهلي وانضمام صبحى للزمالك يغلق ملف رحيل حارس سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت إدارة نادى سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، ملف رحيل محمد أبو جبل حارس الفريق خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وأعلن عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر أن اللاعب مستمر فى صفوف الفريق برغبة متبادلة بين الجانبين.
وبعد موسم مميز قدمه حارس مرمى سموحة مع الفريق والذى توجه بالانضمام إلى معسكر الفراعنة فى كان 2019، إلا أنه استبعد بعد ضم الثلاثى محمد وأحمد الشناوى ومحمود جنش، أثيرت العديد من الأنباء حول وجود مفاوضات بين أبو جبل وقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وإن كانت مفاوضات القلعة البيضاء أكثر جدية خاصة مع إصابة جنش التى تستغرق من 6 إلى 8 أشهر .
ومع تألق محمد الشناوى فى الأهلى بالإضافة إلى وجود شريف إكرامى وعلى لطفي، أغلق الفريق الأحمر هذا الملف مؤقتاً منتظراً موقف الإسماعيلى من بيع محمد عواد، كما ضم الزمالك محمد صبحى حارس مرمى بتروجت وهو ما يعنى غلق ملف التفاوض مع حارس سموحة بشكل نهائى.
فرج عامر
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