شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية وفنية للاعبى الأهلى استعدادا لقمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن الجهاز الفنى واللاعبين دخلوا فى مرحلة التركيز والاستعداد النهائى على الصعيدين الفنى والنفسى لمباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد باستاد برج العرب فى الإسكندرية ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدورى الممتاز.

وأضاف مدير الكرة بالنادى الأهلى أن كل الاحتفالات انتهت أمس وبداية من اليوم الجمعة نعيش حالة من التركيز تستمر 48 ساعة قبل مواجهة الزمالك.

وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفنى يكثف جلساته الفنية والنفسية مع اللاعبين لتجهيز الجميع لمباراة الزمالك التى يسعى الأهلى فيها لتحقيق الفوز واستمرار الانتصارات.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعبين يدركون جيدا أهمية المباراة على الصعيد التاريخى والجماهيرى والرقمى بعد حسم الدورى رسميًا لصالحنا، والجهاز الفنى لديه ثقة كاملة فى جميع اللاعبين لتقديم عرض مشرف يليق بحامل اللقب وبطل الدورى فى نسخته الحالية لموسم 2019.