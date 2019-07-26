محمد صلاح يرفع شعار "اضحك الصورة تطلع حلوة" قبل بداية الدورى الإنجليزى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدولي المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة، صورة على إنستجرام رافعاً شعار "اضحك الصورة تطلع حلوة". وقدم محمد صلاح موسماً مميزاً بين صفوف فريقه الإنجليزى بعدما ساهم فى تتويج ليفربول بدورى أبطال أوروبا بعد غياب طويل، كما أنهى ليفربول النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" محتلا المركز الثانى برصيد 97 نقطة، خلف مانشستر سيتى "البطل" بفارق نقطة واحدة. فى حين حصل محمد صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" التى تمنح لأفضل هداف فى مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاً بجانب ساديو مانى نجم ليفربول وأوباميانج مهاجم أرسنال.

محمد صلاح

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