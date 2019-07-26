شكرا لقرائتكم خبر عن بحثا عن تذكرة المباراة النهائية.. هل يطيح شباب اليد بفرنسا خارج المونديال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب المنتخب الوطنى لشباب اليد موعدًا مع نظيره الفرنسى فى مواجهة نصف النهائى المقرر لها فى السادسة مساء غد، السبت، فى مواجهة صعبة للفريقين.

ويحلم شباب اليد بتكرار الفوز على المنتخب الفرنسى فى هذه النسخة بعد الفوز فى ختام دور المجموعات بنتيجة 37-32 طمعاً فى حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة، ومواصلة الحلم نحو لقب مونديال الشباب للمرة الثانية فى تاريخ الفراعنة بعد نسخة 1993 التى أقيمت بالقاهرة.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد للشباب فوزا صعبا على نظيره النرويجي خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم المقامة بإسبانيا، وعلى الرغم من تأخر الفراعنة فى الشوط الأول بنتيجة 12-14، إلا أنهم استطاعوا تحقيق التعادل قبل انتهاء المباراة بفوز المنتخب المصرى بنتيجة 29-27.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تأهل منتخب مصر إلى المربع الذهبي لبطولة العالم، وتناقلوا على نطاق واسع مقطع فيديو لمدرب "الفراعنة" طارق محروس، خلال تحفيزه للاعبيه بكلمات مؤثرة، قبيل نهاية المباراة بـ30 ثانية فقط، وحثهم على ضرورة الالتزام بالتعليمات للتأهل، كما طالبهم بأن يلعبوا كرجل واحد.