قائمة الأهلي لقمة الزمالك..غياب 10 لاعبين وعودة إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق يبقى مكتمل الصفوف في مباراة الزمالك القادمة، باستثناء اللاعبين المصابين شريف إكرامي وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود.

ويلتقي الأهلي بطل الدوري المصري بمنافسه الزمالك صاحب المركز الثاني في القمة 118 يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات المسابقة.

وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي صباح الجمعة، أن الفريق سيستعيد خدمات ياسر إبراهيم مدافع الفريق في مباراة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف الذي أدى إلى غيابه عن مباراة المقاولون بسبب حصوله على 3 إنذارات، مؤكدًا أن اللاعب تحت تصرف الجهاز الفني وتبقى مشاركته في مباراة القمة وفقا للرؤية الفنية.

وأشار عبد الحفيظ إلى تحسن حالة سعد سمير الذي يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وخلف الصليبي، مشيرا إلى أن البرنامج التأهيلي للاعب يسير بشكل أكثر من رائع وسيعود للتدريبات الجماعية بحد اقصى يوم 20 أغسطس المقبل.

وأوضح أن محمد محمود اقترب هو الآخر من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا وبدنيا على أعلى مستوى، وبات قريب للغاية من العودة للتدريبات بشكل قوي.

وأكد أن الحارس شريف إكرامي ينهي في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل طيب جدا في عملية تأهيل اللاعب.

وذكر أن كريم نيدفيد ما زال في حاجة إلى مزيد من الوقت لتجهيزه، مؤكدًا أن الأمر يتم بشكل جيد بما يضمن تعافي اللاعب من آثار جراحة غضروف الركبة التي أجراها في ألمانيا مؤخرًا.

وكان الأهلي دخل في معسكر مغلق بالإسكندرية لمواجهتي المقاولون والزمالك، إذ أعلن قائمة يغيب عنها السداسي أحمد علاء ومحمود وحيد وإسلام محارب ومحمد شريف وأحمد حمودي وصلاح محسن لأسباب فنية.

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وتأتي قائمة الأهلي لمباراة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان.

الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وباسم علي وعلي معلول وأيمن أشرف.

الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وحمدي فتحي.

وسط الهجوم: رمضان صبحي وجونيور أجايي وحسين الشحات وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد سليمان وجيرالدو وناصر ماهر.

وفي الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن.

من جانبه، أكد مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين دخلوا في مرحلة التركيز والاستعداد النهائي على الصعيدين الفني والنفسي لمباراة القمة، قائلا: "كل الاحتفالات انتهت أمس وبداية من اليوم الجمعة نعيش حالة من التركيز تستمر 48 ساعة قبل مواجهة الزمالك".

ولفت إلى أن الجهاز الفني يكثف جلساته الفنية والنفسية مع اللاعبين، لتجهيز الجميع لمباراة الزمالك التي يسعى الأهلي فيها لتحقيق الفوز واستمرار الانتصارات.

وأتم: "اللاعبون يدركون جيدا أهمية المباراة على الصعيد التاريخي والجماهيري والرقمي بعد حسم الدوري رسميًا لصالحنا، والجهاز الفني لديه ثقة كاملة في جميع اللاعبين لتقديم عرض مشرف يليق بحامل اللقب وبطل الدوري في نسخته الحالية لموسم 2019".

يُذكر أن الأهلي تُوج رسميًا بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون مساء الأربعاء بثلاثية مقابل هدف وحيد، ورفع رصيده من النقاط إلى 77 نقطة متفوقا بخمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه الزمالك.