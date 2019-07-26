صفقة الزمالك المنتظرة.."أهلاوي".. مثله الأعلى "أبو تريكة".. وأجيري وصفه بـ "خليفة صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

اقترب نادي الزمالك من حسم ثالث صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع إسلام جابر جناح مصر المقاصة الدولي.

النادي الأبيض كان قد حسم صفقة المغربي أشرف بن شرقي وحصل على موافقة محمد الشافي بالإضافة إلى إسلام جابر الذي فاوضه عبر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي المقاصة لـ "الخليج 365" تقدم نادي الزمالك بطلب لضم إسلام جابر الجناح الأيمن للفريق الذي أعير للداخلية الموسم الماضي.

من هو إسلام جابر؟

جابر يبلغ من العمر 23 عاماً حيث إنه من مواليد الأول من مايو لعام 1996 وكان بداية النجم الذي يلعب فى وسط الملعب الحقيقية مع كرة القدم في نادي الشرقية للدخان.

يلعب جابر بقدمه اليسرى ويلقب بـ "الأشول" وشولا" وتعاقد معه نادي مصر المقاصة قبل بداية موسم 2017-2018 لتعويض رحيل ميدو جابر وأحمد الشيخ للأهلي.

المقاصة كان قد تعاقد مع حسين الشحات نجم الأهلي الحالي من الشرقية للدخان وحاول تكرار نفس التجربة وعرض على إيهاب جلال المدير الفني الأسبق للفريق إسلام جابر ليوافق المدرب على التعاقد معه لمدة 5 سنوات.

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فى يوليو 2018 وافق مجلس إدارة المقاصة على إعارة جابر لنادي الداخلية بعد موافقة طلعت يوسف المدير الفني الأسبق للفريق لمدة موسم واحد لتحدث نقلة نوعية في مشوار اللاعب مع كرة القدم.

استطاع جابر أن يجذب انتباه المدرب المكسيكي خافير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وضمه في قائمة الفراعنة وكان أخر ظهور له في معسكر مارس الماضي قبل مواجهتي النيجير ونيجيريا.

تألق جابر مع الداخلية ساهم فى وصول عرض رسمي من نادي لوزان السويسري بقيمة 500 ألف دولار إلا أن انضمام اللاعب للمنتخب منعه مسئولي النادي الفيومي من التفريط فيه.

وقال جابر في حوار سابق مع الخليج 365 " إدارة المقاصة رفضت بيعي بسبب ضعف العرض المالي -من وجهة نظرهم- لأنني أصبحت لاعب دولي وطلبوا مبلغ مليون ونصف دولار للتخلي عن خدماتي بشكل نهائي ".

وتابع "كنت أريد أن أخوض تجربة الاحتراف بالدوري السويسري خاصة وأنه منبع لكل الدوريات الكبرى كنت أسعى لتكرار تجربة محمد صلاح" .

وكشف أن أجيري قال له في مرة:"انت خليفة محمد صلاح ورقم 2 فى مركزه".

يشجع إسلام جابر النادي الأهلي محلياً، ويرى فى نجمه محمد أبو تريكة صانع ألعاب الفريق الأحمر مثله الأعلى محلياً وأعلن عن ذلك في أكثر من مناسبة عبر حسابه الشخصي عل موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" كما إنه يتخذ من مقولة البرتغالي مانويل جوزيه " الأسوأ من الهزيمة عدم القتال من أجل الفوز" شعاراً له فيما يشجع جابر دولياً نادي برشلونة الأسباني.