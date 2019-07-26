رسميا.. بوكا جونيورز يضم دي روسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإيطالي المخضرم دانييلي دي روسي، القائد السابق لروما، في صفقة انتقال حر لمدة الموسم الجديد (2019-2020).
وكشفت تقارير صحفية أن النجم الدولي السابق جذب اهتمام عدة أندية في الدوري الإيطالي مثل فيورنتينا وميلان وسامبدوريا، إلا انه اختار الانضمام إلى بوكا جونيورز.
وكان صاحب الـ35 عاما، المولود بالعاصمة الإيطالية روما، رحل عن صفوف الذئاب بعد عدم تجديد عقده ورفضه العمل كمدير فني للنادي الإيطالي.
وسجل دي روسي مشاركته الأولى بقميص روما في مباراة بدوري أبطال أوروبا عام 2001، عندما دفع به المدير الفني فابيو كابيللو حينذاك من مقعد البدلاء.
وخاض دي روسي 614 مباراة مع روما، ليكون ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق بعد الأسطورة فرانشيسكو توتي الذي خاض 786 مباراة، قبل أن يعلن اعتزاله في 2017.
يذكر أن دي روسي شارك في 117 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي، وتُوج معه بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا، كما توج مع روما بلقب كأس إيطاليا في عامي 2007 و2008.
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