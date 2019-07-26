كورتوا: اتضحت الصورة الآن بشأن الحارس الأول للريال

أكد حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، شعوره بأنه أصبح أقوى من أي وقت مضى، معتبراً أنه بات من الواضح الآن من سيكون الحارس الأول للملكي.
في مقابلة أجراها مع صحيفة هيت نيوزبلاد البلجيكية، أكد الدولي البلجيكي إنه لم يعد هناك شكوك حول اللاعب الذي سيكون حارس الريال الأساسي الموسم المقبل.
وقال: “أعتقد أنه بات من الواضح الآن من سيصبح الحارس الأول، أشعر أنني أقوى من أي وقت مضى”.
وأقر الحارس أنه عمل كثيراً خلال الصيف، وانضم لفترة الإعداد للموسم الجديد في حالة بدنية رائعة، مؤكداً: “تدربت بشكل جيد وأشعر أنني في حالة مثالية”.
وبحسب صحيفة آس الإسبانية، قبل مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، قرار النادي بالمراهنة على كورتوا الذي انضم للفريق الموسم الماضي مقابل 35 مليون يورو.
وأضافت الصحيفة أن زيدان أخطر الحارس كيلور نافاس بهذا القرار الذي كان محبطاً بالنسبة للكوستاريكي، حتى أنه طالب النادي بتسهيل خروجه بعدما قدم مع “الميرينغي” مسيرة رائعة.
وطالب نافاس الريال بدفع العامين الباقيين في عقده ليرحل عن “القلعة البيضاء” مجاناً، وهو أمر رفضه النادي الذي يريد الحصول على 20 مليون يورو مقابل تخليه عن حارسه.
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