برشلونة يحدد السعر النهائي لبيع كوتينيو

أبدت إدارة نادي برشلونة استعدادها لبيع نجمها البرازيلي، فيليبي كوتينيو، لكنها لن ترضى بمقابل يقل عن 120 مليون يورو للاستغناء عن خدماته خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، بحسب ما كشفت اليوم الجمعة صحيفة موندو ديبورتيفو. أوضحت الصحيفة أن برشلونة يرغب في استعادة الاستثمار الذي دفعه لشراء اللاعب الدولي البرازيلي، خاصة وأنه كلف خزينة النادي الكاتالوني 135 مليون يورو. وبلغت قيمة انتقال كوتينيو لبرشلونة قادماً من “الريدز” 120 مليون يورو، إضافة لـ40 مليون كمتغيرات، دفعت منها 15 مليون يورو حتى الآن. وتعي إدارة النادي أنه هناك أندية قليلة قادرة على تحمل تكلفة الصفقة، مثل مانشستر يونايتد، والسيتي، وباريس سان جيرمان.

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