لأول مرة خارج أوروبا.. ديربي مثير يجمع بين الريال وأتلتيكو

أجرى لاعبو ريال مدريد وأتلتيكو جلسة تدريب على ملعب ميتلايف بمدينة شرق راذرفورد الأمريكية، استعدادا لمواجهة الديربي في بطولة كأس الأبطال الودية الدولية.

قال لاعب “الروخيبلانكوس”، ساؤول نيغيز، في مؤتمر صحافي مع المدرب دييغو سيميوني عشية اللقاء: “رغم أنها ستكون مباراة ودية ولكنها ستكون ديربي، إنها أول مباراة تلعب خارج أوروبا، ونحن متحمسون للمنافسة”.

وأشار ساؤول إلى أنها مباراة للاستعداد للموسم الجديد، ويتعين أن يستفيد الفريق منها للتحسن.

وبدوره قال سيميوني: “هناك أجواء جيدة داخل الفريق رغم رحيل الكثير من اللاعبين المهمين، لكن جاءت مجموعة جيدة”.

Advertisements

من جانبه، قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان إنه ينتظر مباراة جيدة، مشيراً إلى أن الفريق سيسعى لتقديم أشياء جيدة في الملعب خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال: “أعرف أن اللاعبين سعداء بخوض مبارايات كهذه، وأعتقد أنها ستكون مباراة مفيدة لنا”.

وأبدى المدرب الفرنسي حزنه لإصابة اللاعب ماركو أسينسيو مؤخراً بقطع في الرباط الصليبي الداخلي، وغضروف مفصلي خارجي في الركبة اليسرى.