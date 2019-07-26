عمرو جمال يخضع للفحص الطبي تمهيدا للاحتراف في أوروبا

سافر عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى التشيك، أمس الأول الأربعاء، للخضوع لفحص طبى فى أحد أندية المقدمة فى الدورى التشيكى وذلك للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وحصل مهاجم الفريق على إذن الجهاز الفنى والإدارى بالخضوع للفحص الطبى وفقاً لعرض أحد أندية الدورى التشيكى لضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم. ويمتلك مهاجم الفريق عرضاً على سبيل الإعارة من فريقى إنبى والإسماعيلى وذلك ضمن صفقات تبادلية تتم بين الأهلى والناديين لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، وهو ما يرفضه اللاعب مفضلا الاحتراف الخارجي.

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