بوكيتينو: أعتذر ليونايتد بالنيابة عن لاعبي توتنهام

اعتذر مدرب توتنهام هوتسبير، ماوريسيو بوكيتينو، إلى مانشستر يونايتد، عن التحامات لاعبي فريقه القوية خلال هزيمته 1-2، لكنه قال إن منافسه ليس بريئاً بشكل كامل في المواجهة العنيفة التي جرت في شنغهاي.
أبلغ بوكيتينو الصحافيين: “أعتذر ليونايتد بالنيابة عن لاعبينا، أتوقع شيئاً مماثلاً لأن كانت هناك بعض الإثارة في الشوط الثاني من جانبهم”.
وأضاف: “شعرت بالانزعاج قليلاً من بعض المواقف، لأن من الممكن أن يكون توقيت الالتحام خاطئاً ويحدث شيء، في بعض الأحيان يجب أن تكون شرساً، وأن تلعب بحماس، لكن التركيز ينصب على زيادة اللياقة وتطوير طريقة اللعب”.
وأبدى بوكيتينو قلقه من إمكانية تعرض لاعبيه للإصابة، في المواجهة المشتعلة التي أصيب خلالها مدافع يونايتد إيريك بايي في ركبته، أثناء محاولة التصدي لتسديدة من سون هيونغ مين.
وأضاف المدرب الأرجنتيني: “بالطبع شعرت بالقلق، أصيب بايي وأشعر بالأسف حيال ذلك، عندما يبدأ اللاعبون في بناء لياقتهم والقتال على اللعب بالتشكيلة الأساسية تحدث أشياء في فترة الإعداد والأمر صعب حقاً”.
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