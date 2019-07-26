الزمالك ينهي اتفاقه لضم الغاني جون أنطوي

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، في إنهاء اتفاقه مع نادي مصر المقاصة، من أجل التعاقد مع المهاجم الغاني جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد مصدر قريب من اللاعب أنه حضر إلى مقر الزمالك في الساعات الأخيرة، وعقد جلسة في حضور وكيل أعماله وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك. وأوضح المصدر، أنه من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة جون أنطوي، سواء كانت تبادلية أو بمقابل مادي فقط ومدة التعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة حيث يرغب الزمالك في ضم كلا من انطوي وإسلام جابر من صفوف المقاصة.

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