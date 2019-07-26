مكافآت ضخمة للاعبي الأهلي بعد التتويج بدرع الدوري المصري

قررت إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق عقب الفوز على المقاولون العرب، والتتويج بلقب الدورى الـ41 رسمياً، قبل مواجهة الزمالك المقررة بعد غد الأحد، فى ختام مباريات الدورى الممتاز، حيث ينتظر أن يحصل كل لاعب على ما يقرب من 190 ألف جنيه، بعد التعديلات الخاصة على لائحة الفوز فى المباريات السبع الأخيرة لحسم الدورى.

ووجه الخطيب التهنئة لأعضاء وجماهير الأهلى، بمناسبة الفوز ببطولة الدورى، مشيداً بالمجهود الكبير الذى بذله الجهاز الفنى واللاعبون، مؤكداً أن هذا التتويج يحمل الجميع مسئولية كبيرة فى الفترة المقبلة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات، لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلى والقارى.

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