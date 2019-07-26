منتخب الشباب لليد يحقق رقمًا تاريخيًا في بطولة العالم

صعد منتخب مصر للشباب اليد إلى المربع الذهبي بكأس العالم للشباب، المقامة بفرنسا، بعد تغلبه على نظيره النرويج التي جمعتهما مساء أمس، الخميس ضمن

منافسات دور الثمانية من بطولة العالم..

وحقق المنتخب الوطني رقمًا قياسيًا له، بعد فوزه على منتخب النرويج، حيث

أن المنتخب الوطني أصبح اول منتخب غير أوروبي في تاريخ بطولات العالم يفوز في 7مبارايات علي التوالي من أصل 7.

كما أنه أصبح أول منتخب يسجل +250 هدف في بطولات العالم غير اوروبي.