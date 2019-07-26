قاد حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، صباح اليوم الجمعة، تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية الذي يأتي استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر اقامتها بعد غدٍ الأحد على استادالجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.
وشارك في تدريبات الغائبين كل من عمرو جمال وعربي بدر وأحمد علاء وحسين السيدومحمود وحيد ومحمد عبد المنعم وإسلام محارب.
وكان الأهلي قد توج رسميًا بالدوري أمس الأول بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية حيث رفع الفريق رصيده إلى النقطة 77.
كانت هذه تفاصيل خبر مستبعدو الأهلي من معسكر الإسكندرية يواصلون التدريب في التتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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