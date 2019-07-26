عبد الحفيظ يتحدث عن مرحلة «التركيز للقمة»

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين دخلوا في مرحلة التركيز والاستعداد النهائي على الصعيدين الفني والنفسي لمباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن الجولة

الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.

قال مدير الكرة بالنادي الأهلي إن كل الاحتفالات انتهت أمس، وبداية من اليوم الجمعة نعيش حالة من التركيز تستمر 48 ساعة قبل مواجهة الزمالك.

أوضح، أن الجهاز الفني يكثف جلساته

الفنية والنفسية مع اللاعبين؛ لتجهيز الجميع لمباراة الزمالك التي يسعى الأهلي فيها لتحقيق الفوز واستمرار الانتصارات.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن اللاعبين يدركون جيدًا أهمية المباراة على الصعيد التاريخي والجماهيري والرقمي بعد حسم الدوري رسميًا لصالحنا، والجهاز الفني لديه ثقة كاملة في جميع اللاعبين لتقديم عرض مشرف يليق بحامل اللقب وبطل الدوري في نسخته الحالية لموسم 2019.