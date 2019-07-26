مبادرة «خليك رياضى - Be Fit» لممارسة الرياضة فى الميادين تبدأ من القاهرة والإسكندرية وأسوان

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة « خليك رياضى - Be

Fit» والتى ينظمها الاتحاد المصرى لـ"ستريت وورك اوت – رياضة الشارع " سوف تبدأ من محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان على أن تستكمل لاحقا في باقي محافظات الجمهورية.

أكد وزير الشباب والرياضة أنه تم تحديد عدد من المناطق والميادين والحدائق العامة بالتعاون مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية التنمية المحلية، ومع محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان وتتضمن القاهرة "حديقة الحرية بالزمالك، وحديقة الطفل بمكرم عبيد،حدائق ١٥ مايو، حديقة الأزهر"، أما محافظة الإسكندرية شملت جزءا من منطقة بئر مسعود بحي

المنتزة، حديقة لوران، وجزءا من حديقة بيرم التونسى بمنطقة الشاطبي، حديقة الجندي المجهول بالمنشية، وشملت محافظة أسوان حديقة فندق شيراتون التى تتميز بموقعها المباشر على نهر النيل.

وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر لكل من وزير التنمية المحلية والسادة محافظي القاهرة، والإسكندرية، وأسوان على التعاون والجهد المبذول من أجل نشر الرياضة في الميادين والحدائق العامة لكل المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وتهدف مبادرة « خليك رياضى - Be

Fit» الى نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة من خلال عمل "جيم مفتوح " فى كافة الحدائق والميادين العامة بمصر وتنظيم مهرجانات رياضية لممارسة الرياضات البدنية فى الشارع للتشجيع على ممارسة الرياضة " دون تحمل أعباء مالية خاصة فى ظل ارتفاع اشتراكات الأندية".

تنفذ المبادرة بالتعاون مع الاتحاد المصري "ستريت وورك أوت" "رياضة الشارع" برئاسة إسلام قرطام، وستريت وورك أوت عبارة عن رياضة تتخطى الغرف والقاعات المغلقة لتمارس فى الهواء الطلق فى الأماكن العامة «الحدائق.. الميادين.. الكورنيش»، خاصة أن أدواتها بسيطة ونالت إعجابا وإقبالا كبيرين من الشباب، وهى عبارة عن رياضة بدنية ونشاط حركي، بتمارين تساعد على تطوير اللياقة البدنية، والبناء العضلي والصحة بشكل عام، بحيث يستغل وزن جسم المتدرب في تقوية عضلاته ولياقته البدنية.