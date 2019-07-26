اليوم.. منتخب مصر للطائرة يواجه تونس ببطولة أفريقيا

يلتقي اليوم الجمعة منتخبنا الوطنى الأول للرجال للكرة الطائرة مع نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس الثامنة مساء بتوقيت القاهرة فى الدور قبل النهائى بالبطولة الأفريقية، حيث تأهل منتخبنا لهذا الدول بعد حصوله على المركز الثانى فى المجموعة الثانية بعد الفوز على كل من المغرب وبوروند والكونغو ، والخسارة من الكاميرون ، فى حين تأهل المنتخب التونسى للدور قبل النهائى بعد إحتلاله قمة المجموعة الأولى بالفوز على منتخبات الجزائر وبتسوانا وتشاد والكونغو ، كما يلعب فى نفس الدور المنتخب الكاميرونى صاحب المركز الأول فى المجموعة الثانية ، مع نظيره الجزائر صاحب المركز الثانى فى المجموعة الأولى .

وقال أحمد عبد الدايم رئيس البعثة ورئيس اللجنة المشكلة لإدارة إتحاد الطائرة إن الإتحاد الإفريقي للعبة برئاسة المصرى الدكتور عمرو علوانى أجرى تعديلا فى جدول البطولة بعد وفاة الرئيس التونس ،

بإلغاء الراحة السلبية التى كانت محددة للمنتخبات اليوم الجمعة ، لإقامة منافسات الدور قبل النهائى من أجل استكمال مباريات البطولة والتى كان محدد لها غد السبت ، مشيرا إلى أن منتخبنا استعد للقاء المنتخب التونسى بتأهيل اللاعبين نفسيا بعد الخسارة المفاجأة من المنتخب الكاميرونى ، بالجلوس مع اللاعبين برفقة الجهاز الفنى لرفع حالتهم النفسية والمعنوية ، ومطالبتهم بالتركيز فى مباراة الدور قبل النهائى أمام نسور قرطاج ، على الرغم من أن تلك المباراة تعد نهائى مبكر، كان يفضل لقاء المنتخب الجزائرى فى هذا الدور الذى يعتبر أقل فنيا من نظيره التونسى .

أضاف أحمد عبد الدايم أن المباراة سوف تقام بدون جماهير بسبب حالة الوفاة ، ويعتقد أن هذا يصب فى صالح

المنتخب المصرى ، حيث كان متوقعا أن يساند المنافس جماهير غفيرة فى تلك المباراة ، لافتا إلى أنه طالب من اللاعبين التركيز ونسيان الخسارة غير المتوقعة من الكاميرون والتفكير فى الفوز على تونس والتأهل للمباراة النهائية ، مشددا أن المنتخب كامل العدد ، ولا توجد أى إصابات فى صفوف الفريق ، والجميع بحالة نفسية وبدنية عالية ، اجتمعوا على هدف واحد وهو الفوز بمباراة اليوم والتأهل للمباراة النهائية للمنافسة على اللقب ، معلنا أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يحرص على متابعة أحوال المنتخب بشكل يومى ، كذلك المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية الذى يداوم على الإتصال بالفريق وجهازه الفنى .

تضم قائمة منتخبنا الوطنى كلا من حسام يوسف ، أحمد فتحى ، أحمد صلاح ، هشام يسرى ، محمد عادل ، رشاد شبل ، عبد الرحمن سعودى ، محمد محسن ، أحمد سعيد ، أحمد يوسف ، عمر نجيب ، أحمد ضياء ، أحمد عبد العال ، وأحمد عبد العال (درونكة) ، ويغيب عبد الله عبد السلام صانع ألعاب الأهلي والمنتخب عن البطولة بسبب الإصابة .