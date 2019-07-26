تعرف على موعد مباريات كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد انطلاق كأس العالم للأندية التي ستقام بنهاية العام الجاري، وستستضيفها دولة قطر.
ستنطلق مباريات كأس العالم للأندية في 11 ديسمبر حتى21 من الشهر نفسه.
وسيتم إجراء حفل سحب القرعة الذي سيُحدّد مواجهات الدور الثاني
وكانت الأندية التي ضمنت اللعب بكأس العالم للأندية، هي ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، ونادي مونتيري المكسيكي عن الكونكاكاف، وهينجين سبورت، بطلأوقيانوسيا، مع تبقي كل من بطل آسيا، وأمريكا الجنوبية، وبطل أفريقيا.
وسيلعب ليفربول الذي يقوده الفرعون محمد صلاح نجم الفريق، مباراتين، الأولى نصف النهائي الموافق 18 ديسمبر، ومباراة النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث يوم 21 ديسمبر.
وكان ريال مدريد بطل النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية بعد فوزه على نادي العين الإماراتي.
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