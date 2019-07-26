إيفرتون يقدم عرضًا لكريستال بلاس من أجل ضم زاها

قدم نادي إيفرتون الإنجليزي عرضا لإدارة نادي كريستال بلاس من أجل ضم ويلفريد زاها نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
أشارت شبكة "سكاي سبورتس"، أن إيفرتون في محادثات مع كريستال بلاس، وقدم عرضا مقابل ٦٠ مليون جنيه إسترليني من أجل ضم زاها.
أضافت أن كريستال بلاس يريد مبلغ ٨٠ مليون إسترليني من أجل التخلي عن خدمات النجم الإيفواري.
وكان كريستال بلاس رفض عرضا مقدما من أرسنال مقابل ٤٠ مليون جنيه إسترليني، إلا أن العرض رفض.
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