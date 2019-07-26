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رياضة | محمد إبراهيم يرفض المقايضة في الزمالك

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رفض محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الدخول في صفقات تبادلية خلال ميركاتو الصيف الجاري بعد قرار الإدارة برحيله.

وتمسك اللاعب بالحصول على الإستغناء الخاص به إذا ما رغبت الإدارة في رحيله ليحدد وجهته المقبلة بالشكل الذي يتناسب معه.

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وظهر اللاعب بمستوى متواضع في مباراتي الجونة والإسماعيلي ببطولة الدوري وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار ورحيله عن الفريق.

ويتبقى في عقد اللاعب مع الزمالك موسم واحد ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع إلى الادارة البيضاء.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الأحد المقبل في ختام لقاءات بطولة الدوري.

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