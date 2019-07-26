رياضة | مخطط الأحمال يقود مران الغائبين عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط الأحمال يقود مران الغائبين عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني صباح اليوم الجمعة تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية الذي يأتي استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر اقامتها بعد غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.

وشارك في تدريبات الغائبين كل من عمرو جمال وعربي بدر وأحمد علاء وحسين السيد ومحمود وحيد ومحمد عبد المنعم وإسلام محارب.

وكان الأهلي قد توج رسميًا بالدوري أمس الأول بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية حيث رفع الفريق رصيده إلى النقطة 77.